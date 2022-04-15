القبض على رجل أعمال مطلوب فى 85 قضية بالإسماعيلية

ألقت مباحث قسم ثانٍ بالإسماعيلية، القبض على رجل أعمال بالإسماعيلية، مطلوب في 85 قضية، وقدم محامي المتهم، حتى الآن، معارضات في عدد من القضايا، ودفع غرامات وصلت إلى مليون ونصف المليون جنيه.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من المقدم حازم حسام، رئيس مباحث قسم ثانٍ الإسماعيلية، بتمكن رجال المباحث من القبض على رجل الأعمال "أشرف. ن" بالإسماعيلية، المطلوب في 85 قضية، معظمها قضايا شيكات دون رصيد.

وقال مصدر أمنى، إن رجل الأعمال المتهم، قام محاميه بعمل معارضة ودفع غرامات في النيابة العامة وصلت حتى الآن إلى مليون ونصف المليون جنيه.