النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لشخص أصيب بطلق ناري بالمقطم

استعلمت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية عن الحالة الصحية لشخص أصيب بطلق ناري أثناء سيره في الشارع بجوار مشاجرة بين 3 أشخاص بسبب خلافات بينهما بنطاق دائرة قسم المقطم.

وقررت النيابة التحفظ علي السلاح المستخدم في الواقعة، وإرساله إلى المعمل الجنائي، لفحصه وكتابة تقرير واف عنه.

وكان قسم شرطة المقطم تلقى بلاغا بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلًا من طرف أول شخصين، مقيمين بمحل البلاغ، وطرف ثان أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم بسبب خلافات بينهم تطورت لمشاجرة، قام خلالها أحد أفراد الطرف الأول بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته محدثًا إصابة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم تصادف مروره بمحل البلاغ، بأماكن متفرقة بالجسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم السيطرة على الموقف وضبط طرفى المشاجرة، وبحوزة أحد أفراد الطرف الأول (فرد خرطوش – طلقة من ذات العيار).

وبمواجهتهم أيدوا ما سبق، وبسؤال المصاب اتهم أحد أفراد الطرف الأول بإحداث إصابته.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.