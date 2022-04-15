الجمعة 15 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبي: نتابع بقلق بالغ التصعيد الأخير لأعمال العنف بالضفة الغربية

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

قال الاتحاد الأوروبي إنه يتابع بقلق بالغ التصعيد الأخير في أعمال العنف في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية والاشتباكات في المسجد الأقصى صباح اليوم.

وأوضح المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل بيتر ستانو، في بيان له أن العنف يجب أن يتوقف على الفور، مضيفاً أنه يجب منع وقوع المزيد من الضحايا المدنيين كأولوية، كما يجب احترام الوضع الراهن للأماكن المقدسة احتراماً كاملاً.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يكرر دعوته لجميع الأطراف للمشاركة في جهود خفض التصعيد.

وفي وقت سابق، دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بأشدّ العبارات اقتحام الشرطة والقوات الخاصة الإسرائيلية المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين فجر الجمعة، والذي أدى إلى إصابة حوالي 152 مصلياً واعتقال المئات، الأمر الذي يشكل انتهاكاً صارخاً،وتصرفٌ مدانٌ ومرفوضا وتصعيداً خطيراً.
وشدّد الأمين العام على ضرورة احترام إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة ومقدساتها ووقف كل الإجراءات غير الشرعية، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للحفاظ على سلامة المسجد الأقصى والمصلين، وبضرورة تقيد إسرائيل بالتزاماتها كقوةٍ قائمةٍ بالاحتلال وفق القانون الدولي الإنساني.
 

وفي وقت سابق، بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال اتصال هاتفي اليوم مع أمين عام اللجنة المركزية في منظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، وقف كافة الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية والاستفزازية في المسجد الأقصى.

وعد الجانبان اقتحام الجيش والشرطة الإسرائيلية الحرم القُدسيّ الشريف صباح اليوم، الذي أدى إلى إصابة حوالي 152 مصلياً واعتقال المئات، تصعيداً خطيراً ومداناً يُهدد بتفجّر الأوضاع، وخرقاً صارخاً لمسؤولية إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.

وحذر الجانبان من تبعات التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبما فيها القدس، مؤكدين أن هذا التصعيد يُقوض كل الجهود التي بُذلت للحفاظ  على التهدئة الشاملة، وطالباً المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لوقفه.
وشدّدا على ضرورة احترام إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة ومقدساتها ووقف كل الإجراءات  غير الشرعية. 

الاتحاد الأوروبي الضفة الغربية اعمال العنف المسجد الأقصى الأقصي

رئيس التحرير

وائل لطفي

علاقة شعار الإخوان «طظ في مصر» بقرار وزير الدفاع

الأكثر قراءة

مصر تدين اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.. وتحذر من تصاعد العنف

سر مكة محمد فتاة «فيسبوك» الوهمية.. نكشف طريقة صناعة صورها المزيفة

ابنة سيد مكاوى عن سرقة «أمير عيد» لحن والدها: مملوك لشركة الإنتاج ووضعت اسم أبى

القصة الكاملة لحسناء «فيسبوك» المزيفة.. كيف استغلت مكة محمد آلاف الشباب بصورها؟

سوق الأسماك الجديد بحي العرب في بورسعيد يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين

رفع 4140.1 طن قمامة ومخلفات بالإسماعيلية خلال أسبوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

عن الموسم الدرامى الرمضانى. ثناء ورجاء وأمل واقتراح

حسين دعسة

قوة بحرية أمريكية دولية تهيمن على بحار المنطقة

محمد المعتصم

الاختيار.. لماذا باع خيرت الشاطر القدس وانحاز لأمن إسرائيل؟

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو والسودان «2-1»

د. بهي الدين مرسي

التداول الآمن لبهجة الربيع

حسن كامل

رجال بدولة المؤسسات «2».. نسور مصر

أحمد الصغير

طريق الموت (أسوان- أبوسمبل) والحل الأمثل

حسين دعسة

فى الأقصى اعتكافى.. مواجهة محتملة مع جماعات الهيكل الصهيونية المتطرفة

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال فى الضفة الغربية

مصر تدين اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.. وتحذر من تصاعد العنف

مسيرة بأعلام حماس.. كيف بدأت الاشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين فى الأقصى؟