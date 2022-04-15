الجمعة 15 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 10 أطنان فول حجبت عن البيع في كفر الشيخ

فول
فول

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية. 

 وتمكنت من ضبط (10 أطنان فول، معبأة داخل عبوات) تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصري بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة كفر الشيخ، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

شرطة التموين محافظة كفر الشيخ المصرى قطاع الأمن العام السلع الغذائية الإدارة العامة لشرطة التموين الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة 10 طن فول

رئيس التحرير

وائل لطفي

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