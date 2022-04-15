انتشال جثمان شاب غرق في ترعة الإسماعيلية

تمكن رجال الإنقاذ النهري وشرطة المسطحات، من انتشل جثة شاب في العقد الثاني من العمر، من ترعة الإسماعيلية، بعدما تعرض للغرق بها.

تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بغرق شاب قرب كوبري مركز ومدينة التل الكبير، وعلى الفور انتقل على الفور المقدم محمد فؤاد رئيس وحدة مباحث مركز التل الكبير، وأحمد العايدي رئيس مركز ومدينة التل الكبير، وعدد من القيادات الأمنية إلى مكان البلاغ.

واستدعت الشرطة قوات الإنقاذ النهري لانتشال جثة الشاب بعد بحث دام لما يقرب من 4 ساعات متواصلة، وتحفظت الشرطة على جثمان الشاب في ثلاجة مستشفى التل الكبير المركزي، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات في الواقعة.

وكشفت التحريات أن الجثة لشباب يدعي حسام محمد فخري محمد عبد الدايم، 17 سنة، مقيم بعزبة الحمادة شارع مضيفة أمين عمر بمدينة التل الكبير.

فيما يواصل رجال الشرطة البحث والتحري لمعرفة سبب سقوط الشاب في الترعة ووفاته، للتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث.