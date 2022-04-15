«تموين بورسعيد» : لم نتلق أي شكاوى من تحريك أسعار البنزين

قال ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أي شكاوى من تحريك أسعار البنزين.

وأشار وكيل وزارة التموين أن غرفة العمليات لم تسجل أيضا أي نقص أي سلعة بالاسواق مع توافرها، بالإضافة إلي عمل المخابز بشكل طبيعي، مشيرا الي أن هناك متابعة دورية ورقابية للاطمئنان على حركة المواد البترولية ومدى توافرها ببورسعيد.

وشدد وكيل وزارة التموين ببورسعيد على تكثيف الرقابة على الأسواق ومراقبة السلع الاستراتيجية والمحال التجارية والسوبر ماركت، حفاظًا على صحة المواطنين من المخالفين، مؤكدا على استمرار جهود مديرية التموين في ضبط أي مخالفات من خلال الحملات الصباحية والمسائية، مشيرًا إلى أن فى حالة وجود أي شكوى على المواطن التواصل من خلال غرفة عمليات المديرية المتواجدة على مدار الساعة.