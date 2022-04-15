الجمعة 15 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«قداس خميس العهد».. بابا الفاتيكان يغسل أقدام 12 سجينا

بابا الفاتيكان خلال
بابا الفاتيكان خلال غسل الارجل

ترأس البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، أمس الخميس، بقداس خميس العهد ورتبة الغسل في سجن شيفيتافيكيا، كان باستقباله أعضاء إدارة السجن.

وتوجه بابا الفاتيكان، إلى الكنيسة، وترأس القداس الذي شارك فيه بالإضافة إلى بعض المساجين ممثلون عن الشرطة وموظفي السجن وبعض السلطات، من بينهم وزير العدل الإيطالي.

وألقى خلال قداس خميس العهد عظة  حول مفهوم الخدمة "من الجميل أن نخدم بدون أن نبحث عن مصالحنا".

وقال بابا الفاتيكان، إن “السيد المسيح قد غسل أقدام الخائن، ذلك الذي باعه وخانه”، موضحًا أن “هذا ما يعلِّمنا إياه الله عليكم أن تغسلوا أقدام بعضكم البعض، وتخدموا بعضكم البعض بدون البحث عن مصالح شخصيّة، كم سيكون جميلاً لو كان من الممكن فعل ذلك كل يوم ومع جميع أشخاص”.

وفي نهاية قداس خميس العهد كرر البابا فرنسيس تصرُّف السيد المسيح خلال العشاء الأخير، عندما غسل أقدام تلاميذه كعلامة حب دفعته إلى حد الخدمة والإذلال، وغسل الأب الأقدس أرجل اثني عشر سجينًا، رجال ونساء من أعمار وجنسيات مختلفة.

خميس العهد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

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وائل لطفي

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