بسبب تسريب للغاز.. ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بشقة فى الإسكندرية

قررت نيابة المنتزه ثالث بالإسكندرية ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شقة مما تسبب في إصابة 3 أشخاص، بسبب انفجار عقب تسريب غاز، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال المصابين حول الواقعة، وشهود العيان، وتشكيل لجنة فنية لمعاينة خطوط الغاز.

وتلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثالث، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في منزل بمنطقة حوض 12 بدائرة قسم الشرطة ووجود مصابين.

على الفور، انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية وسيارة إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقي أجزاء المنزل والمنازل المجاورة.

وتبين بالمعاينة والفحص أن الحريق نشب نتيجة تسرب فى الغاز أدى إلى انفجار فى بعض أسوار المنزل الخارجية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة تداعيات الموقف، وأسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص من أفراد الأسرة، تم نقلهم إلى مستشفى أبوقير المركزي لتلقي العلاج اللازم والمتابعة معهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.