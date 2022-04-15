الجمعة 15 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«شكاوى الحكومة» تستجيب لشكاوى المواطنين بالتنسيق مع الجهات المعنية

مدبولي
مدبولي

نجحت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، في الاستجابة لعدد كبير من شكاوى المواطنين، من خلال التعاون مع الوزارات والمحافظات ومختلف الأجهزة والجهات الحكومية، خلال الأيام الماضية.

وقال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة: إن المنظومة تحرص على سرعة الاستجابة لشكاوى واستغاثات المواطنين، بالسرعة والجدية المطلوبة للعمل على إزالة أسباب تلك الشكاوى والاستغاثات التي تثبت صحتها، مشيرا إلى أن المنظومة أولت أهمية قصوى لشكاوى المواطنين الطبية والطوارئ وذات الخطورة خلال الفترة الماضية، وتأتي هذه الجهود متزامنة مع الجهود المبذولة في التعامل مع الشكاوى الخاصة بمختلف المجالات والخدمات الأخرى وعلى رأسها ضبط الأسواق وإنفاذ القانون، حيث يتم التعامل مع الشكاوى فور ورودها لتقديم الدعم والمساعدة اللازمة وتحقيق أفضل استجابات لمقدمي الشكاوى وفقاً لطبيعة كل منها.

وسرد "الرفاعي" بعض نماذج الاستجابات لشكاوى المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية في مجالات: الاستغاثات والشكاوى الطبية، والطوارئ والخدمات، والرقابة على الأسواق، وإعمال وإنفاذ القانون، وكذلك تطهير المجاري المائية ورفع القمامة والتراكمات.

منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة مجلس الوزراء الاجهزه الجهات الحكومية الأيام الماضية شكاوى المواطنين

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وائل لطفي

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