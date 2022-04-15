الجمعة 15 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«القومي للطفولة» ينظم ندوة عن تعزيز الوحدة الوطنية بكنيسة العذراء ببني سويف

الندوة
الندوة

نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة بمحافظة بنى سويف برئاسة ألطاف رياض، والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف ندوة بمبادرة جيل بلا تطرف من داخل كنيسة العذراء مريم  بإحدى العزب التابعة لقرية طنسا بني مالو،  بمركز ببا جنوب بنى سويف. 

يأتي ذلك ضمن مبادرة تهدف  لنبذ العنف وتعزيز الوحدة الوطنية، وإعلاء مفاهيم التسامح والمحبة والسلام والإخاء والتأكيد على أن الدين لله والوطن للجميع.

وبدأت الندوة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء كما ألقى راعي الكنيسة تادرس نبيه، و الشيخ سعد إكرام كبير أئمة بني ماضي، و ألطاف رياض مدير المجلس القومي للطفولة والأمومة، و هالة سيد مسؤول المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، كلمات عن أهمية نبذ العنف وتعزيز الوحدة الوطنية، وإعلاء مفاهيم التسامح والمحبة والسلام والإخاء والتأكيد على أن الدين لله والوطن للجميع.

كما شارك فى الندوة مدحت صلاح رئيس مجلس مدينة ببا، وسمير شحاته رئيس مجلس قرية طنسا بني مالو  وحسن شيخ البلد والمهندس إسماعيل سمك من نقابة الفلاحين، و أحمد جلال وأسماء جلال من بيت العائلة و أسامة خميس بجامعة بني سويف،سويف، وإبراهيم الكومي وطارق عبد المولى وأشرف بدوي من لجنة الزكاة .

وقالت مدير المجلس القومي للطفولة والأمومة  بمحافظة بنى سويف إن المبادرة تستهدف عقد ندوات ولقاءات توعوية لطلاب وطالبات المدارس ومراكز الشباب والرياضة وطلاب الجامعة والأمهات لبناء جيل من الأطفال والشباب على وعي كامل بنبذ العنف والتطرف وأهمية الانتماء والمواطنة وتعزيز الوحدة الوطنية

بني سويف محافظة القومي للطفولة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر شباب والرياضة

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وائل لطفي

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