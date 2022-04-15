«الغذاء والدواء الأمريكية» تجيز أول اختبار تشخيصى لكوفيد-19 بعينات التنفس

أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تصريحا للاستخدام الطارئ يوم الخميس لأول اختبار تشخيصي لكوفيد-19 في البلاد يكتشف المركبات الكيميائية في عينات التنفس المرتبطة بعدوى سارس-كوف-2.

ويمكن إجراء الاختبار في بيئات يتم فيها جمع عينة المريض وتحليلها، مثل مكاتب الأطباء والمستشفيات ومواقع الاختبار المتنقلة، باستخدام أداة بحجم حقيبة أمتعة محمولة، بحسب إدارة الغذاء والدواء.

وتظهر نتائج الاختبار في أقل من ثلاث دقائق.

وجرى التحقق من صحة أداء الاختبار، المسمى "انسكبت آي آر كوفيد-19" لفحص التنفس، في دراسة كبيرة أجريت على 2409 أفراد، من بينهم أولئك الذين يعانون من أعراض أو بدونها.

وفي الدراسة، تبين أن الاختبار لديه حساسية بنسبة 91.2 في المائة وتحديد بنسبة 99.3 في المائة، وفقا لإدارة الغذاء والدواء.

وقال جيف شورين، مدير مركز الأجهزة والصحة الإشعاعية التابع لإدارة الغذاء والدواء، إن "التصريح الصادر اليوم هو مثال آخر على الابتكار السريع الذي يحدث مع الاختبارات التشخيصية الخاصة بكوفيد-19".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.