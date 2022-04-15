تقرير يكشف تزايد العنصرية ضد الآسيويين بالولايات المتحدة

أصدر اتحاد الصين لدراسات حقوق الإنسان، اليوم الجمعة، تقريرا كشف تزايد العنصرية ضد الآسيويين في الولايات المتحدة.

وقال التقرير إن الولايات المتحدة لا تزال تفخر بتعريف نفسها كدولة أنجلوساكسونية بروتستانتية بيضاء، لافتا إلى أن الأمريكيين الآسيويين والأمريكيين الأفارقة واللاتينيين والأمريكيين الأصليين يتعرضون للتمييز والانتهاكات بأشكال مختلفة ولا يمكنهم التمتع بحقوقهم الإنسانية بشكل كامل.

ويتكون التقرير من ثلاثة أجزاء: مواجهة الأمريكيين الآسيويين اعتداءات عنصرية متزاية وسط تفشي جائحة فيروس كورونا، العنصرية ضد الأمريكيين الآسيويين ليست مقصورة على وباء فيروس كورونا، الأسباب الكامنة وراء تصاعد المشاعر المعادية للأمريكيين الآسيويين وسط جائحة فيروس كورونا.