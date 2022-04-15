الجمعة 15 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير يكشف تزايد العنصرية ضد الآسيويين بالولايات المتحدة

العنصرية ضد الآسيويين
العنصرية ضد الآسيويين

أصدر اتحاد الصين لدراسات حقوق الإنسان، اليوم الجمعة، تقريرا كشف تزايد العنصرية ضد الآسيويين في الولايات المتحدة.

وقال التقرير إن الولايات المتحدة لا تزال تفخر بتعريف نفسها كدولة أنجلوساكسونية بروتستانتية بيضاء، لافتا إلى أن الأمريكيين الآسيويين والأمريكيين الأفارقة واللاتينيين والأمريكيين الأصليين يتعرضون للتمييز والانتهاكات بأشكال مختلفة ولا يمكنهم التمتع بحقوقهم الإنسانية بشكل كامل.

ويتكون التقرير من ثلاثة أجزاء: مواجهة الأمريكيين الآسيويين اعتداءات عنصرية متزاية وسط تفشي جائحة فيروس كورونا، العنصرية ضد الأمريكيين الآسيويين ليست مقصورة على وباء فيروس كورونا، الأسباب الكامنة وراء تصاعد المشاعر المعادية للأمريكيين الآسيويين وسط جائحة فيروس كورونا.

الصين فرنسا الولايات المتحدة المملكة المتحدة الصينية حقوق الانسان الأفارقة مدينة ووهان الصينية مدينة ووهان

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