فرنسا تعتزم إعادة سفارتها فى أوكرانيا إلى العاصمة كييف قريبا

فرنسا تعتزم إعادة سفارتها في أوكرانيا إلى العاصمة كييف قريبا

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، في اتصال هاتفي، أن بلاده ستعيد سفارتها في أوكرانيا إلى العاصمة كييف، بعد نقلها إلى لفيف في وقت قريب.



يأتي هذا في وقت كانت قد أعلنت فيه السفارة الفرنسية أن نقل مقرها إلى لفيف مع تدهور الوضع الميداني، بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانية، حسبما أفادت قناة (فرانس 24) .



يشار إلى أن الكثير من الساسة الأوروبيين توافدوا على العاصمة الأوكرانية منذ انسحاب القوات الروسية من شمال البلاد، في وقت سابق من الشهر الحالي.