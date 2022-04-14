الاختيار 3 الحلقة 13.. كيف تصدى السيسي لجريمة تشويه الإرهابية للجيش المصري؟

مسلسل «الاختيار 3 - القرار-» يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

وتضمنت أحداث الحلقة 13 من مسلسل الاختيار 3، أكد الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع- وقتذاك- (يجسد دوره الفنان ياسر جلال) وفقًا لتقارير المخابرات أن القيادي الإخواني خيرت الشاطر، جند عدد من الشباب للعمل كلجان إلكترونية نشرت تسجيلات مفبركة للإساءة للقوات المسلحة، ما دفعه لمواجهة الرئيس المعزول محمد مرسي (يجسد دوره صبري فواز)، ورفض الإساءة للجيش والدفاع عنه قائلا إن جيش مصر ذات إرادة صلبة ومن حديد.

ورفضت القوات المسلحة حملة التشوية الممنهجة من الإخوان ضد المؤسسات العسكرية، موضحة أن ليس من طباعها الحديث في الخفاء أو تدبير المؤامرات كما تروج بعض وسائل الإعلام المشبوهة.

الجيش المصري يثبت دائما وأبدا أنه ملك للشعب المصري، ولا ينحاز إلا لمطالبه وتطلعاته، وأنه سوف يتم محاسبة كل من يحاول تشويه القوات المسلحة ورموزها.

وتناولت الحلقة السابقة من الاختيار 3، مؤامرة القيادي خيرت الشاطر وأعضاء جماعة الإخوان ضد الجيش المصري خاصة الفريق أول عبدالفتاح السيسي، الذي يجسد دوره الفنان ياسر جلال لأنَّه لا يخضع لأوامرهم، قائلًا: «مش عاجبني اللي السيسي بيعمله.. لازم نكسر شوكته.. ولازم الرسالة توصله».

وانتهت الحلقة بتسريب جديد لخيرت الشاطر يتحدث فيه عن خطورة ثورة الجياع على مشروع إسرائيل قائلًا: "لو حصلت ثورة جياع فيه خطر على مصالحهم وعلى مشروع إسرائيل النهاردة لما الشعب قال عايز يروح الحدود مع إسرائيل إحنا كلنا وقفنا وقولنا لأ».

مسلسل الاختيار 3، بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.