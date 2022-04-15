مطروح.. انطلاق مسابقة القرآن الكريم وإعلان الفائزين 20 رمضان

قال صالح العشيبى، المشرف علي مسابقة القرآن الكريم لعام ٢٠٢٢، التي إقامتها هيئة الشبان العالمية بمطروح خلال حديثه لـ"الدستور، أنه تم تنظيم مسابقة القرآن الكريم تحت إشراف مديرية الأوقاف بالمحافظة.

مسابقة القرآن الكريم

وأوضح المشرف على مسابقة القرآن الكريم أن المسابقة في يومها الأول استقبلت ١٠٠ متسابق من حفظة كتاب الله واليوم الثاني ١٢٠ متسابق وسيتم استقبال المتسابقين غدا لتنطلق فعاليات اليوم الأخير من المسابقة.

مسابقة القرآن الكريم

وأكد أنه في السنوات السابقة تخطي عدد المتسابقين 400 شخص، مشيرا إلي انه سيتم إعلان أسماء الفائزين في 20 رمضان حيث سيتم إقامة احتفالية لتكريم جميع المتسابقين من حفظة كتاب الله فضلا عن توزيع جوائز قيمة للفائزين الأوائل.

مسابقة القرآن الكريم

وكان قد انطلقت، في 15 شعبان، مسابقة القرآن الكريم 2022، بمحافظة مطروح تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وتحت إشراف مديرية أوقاف مطروح وبمشاركة 587 متسابقًا من حفظة القرآن الكريم.

مسابقة القرآن الكريم