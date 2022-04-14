بريطانيا تفرض عقوبات على اثنين لهما صلة برجل أعمال روسى

أفاد بيان بأن المملكة المتحدة أدرجت يوجين تيننباوم، وديفيد دافيدوفيتش، وهما على صلة برجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، على قائمة المملكة المتحدة للعقوبات ضد روسيا، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وتم تجميد أصول الرجلين، وقال مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية إن الأصول المجمدة تقدر قيمتها بإجمالي 10 مليارات جنيه إسترليني، وفقا لبيان تم إرساله عبر البريد الإلكتروني.

ووصف المكتب هذه الخطوة بأنها "أكبر إجراء تجميد أصول في تاريخ المملكة المتحدة".

وتم فرض حظر سفر على دافيدوفيتش.