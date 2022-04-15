الجمعة 15 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 250 طربة حشيش و10 كيلو هيدرو وأفيون بحوزة عنصرين إجراميين بالإسماعيلية

ضبط متهمين
ضبط متهمين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

 

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية) تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما، مُتخذان من دائرة مركزى شرطة (فايد- الإسماعيلية) بمحافظة الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي. 

وعقب تقنين الإدارة الإجراءات تم إستهدافهما بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام - الأمن المركزى) وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة وأمكن ضبطهما .

 

حيث تم ضبط (250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام – كمية من مخدر الأفيون وزنت 5 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (أحدهما "له معلومات جنائية " - مقيم بدائرة مركز شرطة فايد).. أثناء تواجده بدائرة مركز شرطة فايد.

 

و ضبط (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرام – مبلغ مالي –هاتف محمول) بحوزة (الآخر - مقيم بدائرة مركز شرطة فايد).. أثناء تواجده بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.

 

 بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات و تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2٫375٫000 مليون جنيه تقريباً).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية جرائم الإتجار المواد المخدرة ضبط العناصر الإجرامية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مكافحة المخدرات الأسلحة والذخائر فايد- الإسماعيلية

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