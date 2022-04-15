الجمعة 15 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

كنيسة الملاك ميخائيل بشيراتون تشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية فى «عرش الآلام 2022»

كنيسة
كنيسة

أعلنت كنيسة الملاك ميخائيل بشيراتون، عن تقديم كورال مرساة ومسرح الأنبا موسى الأسود للشباب، لخدمة أسرى الرجاء (عرش الآلام ٢٠٢٢)، تحت شعار "إِنْ كُنَّا نَتَأَلَّمُ مَعَهُ لِكَيْ نَتَمَجَّدَ أَيْضًا مَعَهُ." (رو 8: 17).

 

وأوضحت الكنيسة، في بيان لها، أن التذاكر متوفرة بعد القداسات واجتماعات الخدمة في الكنيسة، وسعر التذكرة ٣٥ جنيهًا، والأماكن محدودة للحفاظ على التباعد الاجتماعي.

 

وأضافت الكنيسة: "نرجو الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة طوال وقت التواجد بالكنيسة، والالتزام بالتباعد الاجتماعي وبالأماكن المخصصة للجلوس، وتعقيم اليدين باستمرار، وممنوع اصطحاب الأطفال أقل من ١٠ سنوات".

 

على صعيد مختلف، عقد نيافة الأنبا جوزيف الأسقف العام بأفريقيا لقاءات مع مجموعات من الشباب لتعريفهم بخدمة الكنيسة القبطية في البلاد الأفريقية.

والتقى نيافته في كنيسة السيدة العذراء بشارع المرعشلي في الزمالك، بمجموعة من شبابها، كما التقى، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مع أسرة شباب المغتربين التابعة لأسقفية الشباب، والتقى أيضًا في بيت المؤتمرات التابع لكنيسة القديس مارمرقس بمصر الجديدة، بنيو هليوبوليس، ومجموعة من الشباب من أبناء المصريين، المقيمين بدولة الكويت، الدارسين في الجامعات المصرية.

درب الصليب الصليب احتفالات الصليب

رئيس التحرير

وائل لطفي

علاقة شعار الإخوان «طظ في مصر» بقرار وزير الدفاع

الأكثر قراءة

الاختيار 3 الحلقة 13.. تسريب جديد.. مواجهة حاسمة بين الفريق السيسي وخيرت ومرسي

«انخفاض جديد فى الأسعار».. نصيحة للمستثمرين فى الذهب

«الزراعة» تكشف موعد تراجع أسعار البامية وورق العنب والطماطم

مصرع مسن فى حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق بحر البقر ببورسعيد 

الاختيار 3 الحلقة 13| «الفرقة الناجية».. طريقة «الإخوان» الإرهابية في تجنيد اتباعها

القبض على حكم مباراة الأهلى والرجاء فى دورى أبطال أفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قوة بحرية أمريكية دولية تهيمن على بحار المنطقة

محمد المعتصم

الاختيار.. لماذا باع خيرت الشاطر القدس وانحاز لأمن إسرائيل؟

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو والسودان «2-1»

د. بهي الدين مرسي

التداول الآمن لبهجة الربيع

حسن كامل

رجال بدولة المؤسسات «2».. نسور مصر

أحمد الصغير

طريق الموت (أسوان- أبوسمبل) والحل الأمثل

حسين دعسة

فى الأقصى اعتكافى.. مواجهة محتملة مع جماعات الهيكل الصهيونية المتطرفة

محمد المعتصم

هنحاصرك فى ساعتين يا محمد يا رجب.. لِم نفسك

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى بالخليل ونابلس

الاحتلال يصيب شابًا ويعتقل 7 من قرية برام الله

فتح: الاحتلال يجر المنطقة لمربعات خطيرة تقود لنتائج كارثية