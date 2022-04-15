كنيسة الملاك ميخائيل بشيراتون تشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية فى «عرش الآلام 2022»

أعلنت كنيسة الملاك ميخائيل بشيراتون، عن تقديم كورال مرساة ومسرح الأنبا موسى الأسود للشباب، لخدمة أسرى الرجاء (عرش الآلام ٢٠٢٢)، تحت شعار "إِنْ كُنَّا نَتَأَلَّمُ مَعَهُ لِكَيْ نَتَمَجَّدَ أَيْضًا مَعَهُ." (رو 8: 17).

وأوضحت الكنيسة، في بيان لها، أن التذاكر متوفرة بعد القداسات واجتماعات الخدمة في الكنيسة، وسعر التذكرة ٣٥ جنيهًا، والأماكن محدودة للحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وأضافت الكنيسة: "نرجو الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة طوال وقت التواجد بالكنيسة، والالتزام بالتباعد الاجتماعي وبالأماكن المخصصة للجلوس، وتعقيم اليدين باستمرار، وممنوع اصطحاب الأطفال أقل من ١٠ سنوات".

على صعيد مختلف، عقد نيافة الأنبا جوزيف الأسقف العام بأفريقيا لقاءات مع مجموعات من الشباب لتعريفهم بخدمة الكنيسة القبطية في البلاد الأفريقية.

والتقى نيافته في كنيسة السيدة العذراء بشارع المرعشلي في الزمالك، بمجموعة من شبابها، كما التقى، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مع أسرة شباب المغتربين التابعة لأسقفية الشباب، والتقى أيضًا في بيت المؤتمرات التابع لكنيسة القديس مارمرقس بمصر الجديدة، بنيو هليوبوليس، ومجموعة من الشباب من أبناء المصريين، المقيمين بدولة الكويت، الدارسين في الجامعات المصرية.