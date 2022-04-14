إيمان العاصي لـ«الدستور»: «الاختيار» من أهم الأعمال التلفزيونية

تحدثت الفنانة إيمان العاصي عن كواليس مشاركتها في الماراثون الرمضاني الحالي في مسلسل “الأختيار 3 - القرار” والذي تظهر فيه بدور زوجة الضابط “زكريا يونس” الذي يجسد دوره النجم كريم عبد العزيز.

وقالت إيمان العاصي في تصريح خاص لـ"الدستور" إن مسلسل الاختيار يعتبر من أهم الأعمال التلفزيونية التي أنتجت خلال الفترة الأخيرة، فهو عمل وطني مهم يوثق أهم الأحداث التي مرت بها مصر في فترة زمنية صعبة تباينت فيها الأقاويل.

وعن تعاونها مع النجم كريم عبد العزيز قالت إنه نجم كبير، ولم يكن هذا العمل الفني الذي يجمعها به أمام الكاميرا هو الأول، حيث تعاونا من قبل في مسلسل "الهروب" والذي عرض في عام 2012، مشيرة إلى إنه صديق مقرب وعشرة عمر، مؤكدة أنه “فنان على مستوى عالي جدا، سواء أمام الكاميرا أو خلفها في الكواليس وفي تعاملاته مع زمايله أو أي شخص داخل لوكيشن التصوير”.

مسلسل «الأختيار 3» يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل الاختيار 3

يعرض مسلسل الأختيار 3 في تمام الساعة الـ9:30، على شاشة قناة "ON"، وفي تمام الـ11:20 مساء على شاشة "ON دراما".

وتعاد الحلقة 5 مرات في اليوم التالي بداية من الساعة 4.20 صباحًا، ويعاد عرضها 3.30 عصرًا على "ON"، وذلك بالإضافة إلى 3 إعادات على "ON دراما"، فتبدأ في 4.40، وتكون هناك إعادة ثانية في 10.30، أما الإعادة الثالثة ففي تمام الساعة 6 مساءً.

مسلسل الأختيار 3، بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.