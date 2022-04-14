مصرع شاب فى حادث سير بالطريق الصحراوي بقنا

لقي شاب مصرعه، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى كان يستقلها على الطريق الصحراوي كمين طيبة اتجاه قنا، وعلى الفور هرعت سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث .

البداية كانت بتلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي كمين طيبة اتجاه قنا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وبالفحص تبين مصرع "و ف" 37 عامًا، وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى قنا العام، وتم تحرير محضر، وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.