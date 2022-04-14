مصرع سائق وإصابة 5 فى تصادم سيارتين بالدقهلية

لقى سائق مصرعه، بينما أصيب 5 آخرين إثر انقلاب سيارة ربع نقل واصطدامها بسيارة ‏ميكروباص بالمواجهة، وذلك على طريق "المنصورة – دمياط" بمدينة طلخا.

كان قد تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث اصطدام سيارة ربع نقل مع سيارة ‏أخرى ميكروباص على طريق "المنصورة – دمياط" بالقرب من إسعاف طلخا، ووجود حالة وفاة ‏ومصابين.‏

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين أن المتوفى كان يقود سيارة ‏ربع نقل "، وانفجر الإطار الخلفى الأيسر للسيارة الأولى، ما أدى إلى انقلابه وتخطى الجزيرة الوسطى ‏للطريق واصطدامه بأخرى ميكروباص.

كما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين وجود جثة و5 مصابين آخرين تم نقلهم إلى مستشفى الطوارئ ‏بالمنصورة.‏