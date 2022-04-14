مصرع وإصابة 9 في حادث مروري بالطريق الساحلي بالبحيرة

لقي مواطن مصرعه وأصيب 8 آخرين، بكسور وجروح وكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسم في حادث تصادم على الطريق الدولي الساحلي، بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، بينما تم نقل جميع المصابين لمستشفى مركز إدكو لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء أحمد عرفات، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدكو يفيد بوقوع حادث تصادم بين مجموعة سيارات.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وكشفت التحريات، عن تصادم عدد من السيارات النقل والملاكى والميكروباص، على الطريق الدولى الساحلى أمام مركز ادكو.

أسفر الحادث عن وفاة مواطن، وإصابة ٨ أشخاص آخرين، وهم: أشرف سمير إبراهيم ٤٢ سنة، مقيم بناحية سيدى سالم محافظة كفر الشيخ، مصاب كدمات وسحجات، نيرة عبد الحميد حمادة ٣٤ سنة مقيمة بمركز سيدى سالم محافظة كفر الشيخ اشتباه مابعد الارتجاج، وكدمات وسحجات متعددة، صابر محفوظ كشك ٨٠ سنة مقيم بمركز سيدى سالم محافظة كفر الشيخ مصاب اشتباه مابعد الارتجاج، وكدمات وسحجات متعددة، أحمد رمضان السيد ٢٣ سنة مقيم سيدى سالم محافظة كفر الشيخ كدمات وسحجات متعددة، حامد محمد على حمودة، عزبة الدوار شربين ٥٥ سنة، جرح متعتك بالقدم والساق اليسرى مع كسر مضاعف، عزة عبده حسنين ٤٥ سنة سيدى سالم محافظة كفرالشيخ كدمات وسحجات متعددة، أحمد سامى محمد ٢٢ سنة مقيم سيدى سالم محافظة كفر الشيخ كدمات وسحجات متعددة، سمير جميل بسيوني، ٤٨ سنة سيدى سالم كفر الشيخ اشتباه مابعد الارتجاج وكدمات وسحجات متعددة، بالإضافة إلى شخص مجهول الهوية جثة هامدة ووضعت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة.

انتقلت النيابة العامة لمعاينة الحادث، وكلفت المباحث الجنائية بتقديم تحرياتها حول الواقعة.