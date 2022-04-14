«نحن في خدمتك».. فعاليات «مستقبل وطن» عرض مستمر بالمحافظات (صور)

نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الخميس، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصري والمواطنين، إيمانا منه بدوره الهام والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة كفر الشيخ

نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، زيارة لدار الأيتام الرضع والأطفال، حتى سن خمس سنوات، وقدمت لهم الهدايا واللعب وملابس وأغطية ومواد غذائية ولحوم وألعاب ترفيهية، وسط حالة من الفرحة والسرور، على وجوه الأطفال والحضور جمعياً لما لهذه الزيارات من رضا نفسي وسعادة القائمين عليها والأطفال.

ومن جانبه، واصلت أمانة الحزب تنفيذ مبادرة "إفطار صائم"، بتقديم وجبات الإفطار علي الصائمين، للمواطنين في المواقف العامة وغيرها، من الأماكن التي تفرض الظروف علي البعض الوجود وقت الإفطار، وتستمر هذه المبادرة حتي نهاية شهر رمضان المبارك.

وفي محافظة القاهرة

أعلنت أمانة مدينة بدر، انطلاق الدورة الرمضانية السنوية، الخميس المقبل، فى تمام الساعة الثامنة مساءً بعد موعد الإفطار، بمشاركة 14 فريق من مختلف أحياء مدينة بدر وتلعب الدورة بنظام الكأس "خروج المغلوب"، ويستهدف الحزب استيعاب طاقة الشباب خلال شهر "رمضان" المبارك، حيث تم تقسيم عدد الفرق الـ(14) إلى مجموعتين كل مجموعة تضم (7) فرق وستبدأ المباريات اليوم على أن تقام كل يوم مبارتين الأولى تبدأ الساعة الـ8.00 مساءً والثانية تبدأ الساعة الـ8.30 فى نفس اليوم، وستكون مباريات الدورة على ملعب "الكابتن" الخماسى فى "حى الأشجار" المتميز سابقاً أمام مقر الحزب.

وفي محافظة الجيزة

وزعت أمانة الإعلام بالمحافظة، وجبات الإفطار على الصائمين، في كرداسة والتي وفرتها نائبة المركز، حيث تم توزيع وجبات الإفطار علي الصائمين المارة في الشوارع والطرق العامة داخل المركز والأسر الأولي بالرعاية، أثناء اذان المغرب.

ومن جانبه، كثفت أمانة مركز الوراق من جهودها في تنفيذ حملة "إفطار صائم"، حيث بدأت الوحدة الحزبية بطناش بعمل 50 وجبة إفطار للأرامل والأيتام والأسر الأكثر احتياجاً، كما تعاقدت أمانة المركز، مع مركز أشعة لعمل تخفيضات علي فحوصات الأشعة والتحاليل وأسعار الرنين، وفي نفس السياق، وزعت أمانة مركز أبو النمرس، هدايا علي الأطفال الأيتام بإحدى مدراس شبرامنت.

وفي الوقت نفسه، افتتحت أمانة مركز أبو النمرس، منفذاً لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بوحدة المركز وشملت المعروضات بيع المواد الغذائية، والخضروات، دعماً للأهالي للقضاء علي جشع التجار.

وفي السياق ذاته، واصلت أمانة مدينة مركز العياط حملتها في تسجيل وتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا، والتأكيد علي أهمية توعية المواطنين من تلقي اللقاح، كما أعلنت أمانة إمبابة انطلاق فعاليات الدورة الرمضانية للسنة الرابعة علي التوالي علي ملعب تشيلسي.

وفي محافظة أسوان

اختتمت أمانة مركز دراو، فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية، والتي تقام علي ملاعب مركز شباب دراو، والتي تضم 4 فرق، في أجواء رمضانية، ليتصدر فريق بنبان المجموعة الثانية ويأتي في المركز الثاني فريق القفطية.

وفي محافظة جنوب سيناء

واصلت أمانة الحزب بمدينة طور سيناء، توزيع مساعدات المواد الغذائية واللحوم العينية على المواطنين في القري الأكثر احتياجاً بالمركز، ضمن قافلة "أهل الخير"، وتواصل الأمانة عملية التوزيع خلال الأيام القادمة وحتى انتهاء شهر رمضان المبارك، ومن جانبه، وزعت أمانة مدينة أبو زنيمة، عدداً من شنط المواد الغذائية العينية، بمختلف المناطق بالمدينة، وتستهدف الأسر الأكثر احتياجاً رمضانياً لتوزيعها علي الأهالي والأسر الأكثر احتياجاً.

محافظة الوادى الجديد

نفذت أمانة مركز الخارجة، الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضية بالمحافظة، وتقام الدورة علي ملاعب الصالة المغطاة، مركز شباب حي السبط بمدينة الخارجة، بمشاركة 10 فرق رياضية، من الأعمال السنية من 9-15 سنة بهدف نشر الرياضة بين الجيل الصاعد.

فيما وزعت أمانة مركز الداخلة، توزيع وجبات ساخنة في مدينة " موط"، حيث جرى تدشين مطبخ ثابت لتجهيز الوجبات الطازجة والساخنة بمقر أمانة الحزب بمدينة موط بمركز الداخلة، وتوزيعها على الصائمين من المارة والفئات الأكثر احتياجًا، بمدينة " موط" مع مضاعفة أعداد الوجبات خلال الفترة الحالية، مع إقامة مائدة إفطار للصائمين من أبناء المركز وقراه ومن عابري السبيل.

محافظة الفيوم

نظمت أمانة مركز الفيوم، حفل إفطار جماعي، لعمال النظافة بمجلس مدينة الفيوم، بحضور أعضاء وقيادات ونواب الحزب، وذلك لتهنئتهم بشهر رمضان المبارك، وتناولهم وجبة الإفطار معهم، وتقديراً بدورهم العظيم وتحفيزهم في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمحافظة.

محافظة دمياط

أعلنت أمانة مركز كفر البطيخ، عن تنظيم دورة تنس الطاولة الرمضانية، وانطلاقها بمقر الحزب بجوار مسجد راشد، وتضم 32 لاعب مشترك في الدورة، وفي نهاية المسابقة، تقدم جوائز قيمة للفائزين في المسابقة لأصحاب الثلاث مراكز الأولي.

محافظة الغربية

كما نظمت أمانة مركز السنطة، فعاليات الدورة الرمضانية، لليوم الخامس على التوالي على ملعب "يلا كورة" بمسهلة، حيث انطلقت المباراة في تمام الخامسة مساء، والمباراة كانت بين فريقي مسهلة "أ" ومسهله "ب" وكانت هناك منافسة قوية بين الفريقين انتهت المباراة بفوز فريق المسهلة" ب".

محافظة المنوفية

فيما وزعت أمانة مركز الباجور، مواد السلع الغذائية العينية، على المواطنين، في القرى الأكثر احتياجاً، حيث تم تشكيل من شباب الحزب لتوزيع شنط المواد الغذائية على غير القادرين من أهالينا بالقري والمناطق الاكثر احتياجا بالمركز والتي تتكون من المواد الغذائية الاساسية.