تعافى آخر حالة: خلو أقسام العناية المركزة بسوهاج من مصابى كورونا

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عدم وجود أى مريض كورونا بأقسام العناية المركزة المخصصة لهم بالمستشفيات، حيث كان خروج آخر حالة مسجلة بتلك الأقسام أمس، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والحصول على لقاح كورونا للحفاظ على تلك المكتسبات.

أشارت د.كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إلى استقرار الوضع الصحي بالمحافظة، لافتة إلى أن تلك هى المرة الأولى التي تكون فيها أقسام العناية المركزة المخصصة لمرضى كورونا بلا مصابين منذ بداية عمل تلك الأقسام واستقبالها المرضى المصابين بالفيروس.

وشددت وكيل الوزارة على ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، لضمان استمرار ذلك الاستقرار الكبير للوضع الوبائي، منوهة أن مديرية الصحة بسوهاج تقوم بحملة مكبرة بالميادين ودور العبادة، والأسواق للتوعية والتثقيف الصحي وإرشاد المواطنين بطرق الوقاية والالتزام بالإجراءات الاحترازية وكذلك فرق التطعيم المتنقلة وفرق تقديم خدمات المبادرات الرئاسية بتلك الأماكن، للتسهيل على المواطنين والوصول إليهم بجميع المدن والقرى بالمحافظة.

فيما أعلن محافظ سوهاج بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء وحدة مرور دار السلام بمنطقة "عرب الصبحة" وذلك في إطار خطة محافظة سوهاج لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين والتيسير عليهم بتكلفة 4 ملايين و850 ألف جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمركز.

من جانبه، أوضح محمد فقير، القائم بعمل رئيس مركز ومدينة دار السلام أنه تم بدء أعمال الحفر تمهيدا لإنشاء القواعد الخرسانية على مساحة 9000 متر مربع، مشيرًا إلى أهمية وحدة المرور في توفير الخدمة لأهالي مركز دار السلام بالكامل والتسهيل عليهم، وتوفير الوقت والجهد، وعدم الحاجة إلى الانتقال إلى أماكن أبعد لتلقي الخدمة .

ووجه محافظ سوهاج مسئولي الوحدة المحلية بالمتابعة المستمرة لتنفيذ المشروع، وإزالة أى معوقات والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للانتهاء منه، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ، لافتا إلى أن المحافظة لا تألو جهدا في سبيل تحقيق مطالب المواطنين، وتوفير الخدمات الأساسية اللازمة لهم.