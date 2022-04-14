دقلو: نرحب بإعلان القيادة بجنوب السودان تشكيل القيادة الموحدة للقوات النظامية

رحب نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو، اليوم الخميس، بإعلان القيادة في جمهورية جنوب السودان، تشكيل القيادة الموحدة للقوات النظامية، تنفيذاً لاتفاق هيكلة القيادة الموقع في الثالث من أبريل الحالي.

وقال دقلو، في صفحته بـ"فيسبوك": هي بالطبع خطوة مهمة نحو تنفيذ الترتيبات الأمنية، ونحو استكمال متطلبات عملية السلام والاستقرار بالبلاد".

وأكد نائب رئيس مجلس السيادة أن هذه الخطوة تؤكد التزام الأطراف وسعيهم المستمر لإحلال السلام بالبلاد، وتؤكد بصفة خاصة على الحكمة والإرادة الصادقة التي يتحلى بها الرئيس سلفاكير ميارديت، وتطلعه الدائم لتحقيق الأمن والاستقرار الذي يتوق إليه شعب بلاده.

وفي وقت سابق، استقبل رئيس جمهورية جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، بالقصر الرئاسي، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، بحضور وزير الدفاع المكلف الفريق الركن يس إبراهيم، والسفير السوداني بجوبا جمال مالك، وأعضاء اللجنة الفنية الخاصة بمتابعة الترتيبات الأمنية بجنوب السودان، وحضر اللقاء من جانب حكومة جنوب السودان، مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الأمنية توت قلواك، ووزير رئاسة الجمهورية ماريال بنجامين، ووزير رئاسة مجلس الوزراء مارتن إيليا، ووزير الخارجية ماييك ايي.

وسلّم الفريق أول محمد حمدان دقلو، رئيس جمهورية جنوب السودان، مقترح السودان بشأن الترتيبات الأمنية وهيكلة جميع القوات.

وامتدح نائب رئيس مجلس السيادة، في تصريحات صحفية، حكمة وعزيمة الرئيس سلفا كير، الذي أعلن موافقته الفورية على المقترح، مقدمًا بذلك تنازلات من أجل تحقيق السلام، مشيرًا إلى أن الرئيس سلفا كير أبدى جدية والتزامًا بعدم التراجع عن استكمال تنفيذ اتفاق السلام، لينعم مواطن جنوب السودان الذي عانى كثيرًا خلال السنوات الماضية، بالأمن والاستقرار، داعيًا مواطني الجنوب إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى تقويض عملية السلام، وإبان أنه ظل يتابع التطورات الأخيرة مع جميع الأطراف، وقد تلقى تأكيدات بأن ما يثار عن مظاهر عسكرية أمر روتيني لا يشكل تهديدًا لأي طرف، داعيًا المجتمع الدولي لدعم جنوب السودان خلال هذه المرحلة الصعبة.

ولفت الفريق دقلو إلى أنهم كمراقبين وضامنين لاتفاق السلام سيعملون على وضع رؤية تسهم في تمتين جسور الثقة، وتساعد الأطراف على المضي قدمًا في استدامة السلام، وأضاف قائلًا: (نقول لأهلنا في جنوب السودان سيروا في طريق التنمية كفاية خلافات).

من جانبه أشاد مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الأمنية، توت قلواك، بجهود الفريق أول دقلو وحرصه وصبره على تحقيق السلام في جنوب السودان، مشيرًا إلى أن التوترات التي حدثت مؤخرًا يقف خلفها أعداء السلام، الذين لا يريدون استقرار جنوب السودان، نافيًا بشكل قاطع حدوث تفلتات أمنية بالبلاد، واعتبر أن ما يثار مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأضاف أن بلاده لن تعود للحرب مجددًا، وأنهم لن يسمحوا بإفشال اتفاق السلام، وأكد أن الأيام المقبلة ستشهد تقدمًا في بند الترتيبات الأمنية، بعد موافقة الرئيس سلفا كير على جميع المقترحات التي قدمها السودان، مشيرًا إلى تواجد القوات داخل المعسكرات وبدء ترتيبات التخريج إيذانًا بدخول مجموعات جديدة.