الخميس 14 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الكاظمي» مستذكرا جريمة الأنفال:‏ «تدفعنا لبناء عراق ديمقراطي»

العراق
العراق

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم، أن جريمة الأنفال فضحت ممارسات النظام الدكتاتوري، مشيرا إلى أن هذه الجريمة تدفع إلى العمل على بناء عراق ديمقراطي يسوده السلام.

وقال «الكاظمي» في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «تمرّ علينا الذكرى 34 لجريمة الأنفال ضد أبناء شعبنا الكردي، التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الأبرياء، وفضحت ممارسات النظام الدكتاتوري».

وأضاف: «هذه الجريمة تدفعنا للعمل لبناء عراق ديمقراطي يسوده السلام، ويتصدى لكل سلوك يهدف إلى إحياء الدكتاتورية والسياسات العدوانية».

رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي النظام الدكتاتوري عراق ديمقراطي صدام حسين

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