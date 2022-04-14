«الكاظمي» مستذكرا جريمة الأنفال:‏ «تدفعنا لبناء عراق ديمقراطي»

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم، أن جريمة الأنفال فضحت ممارسات النظام الدكتاتوري، مشيرا إلى أن هذه الجريمة تدفع إلى العمل على بناء عراق ديمقراطي يسوده السلام.

وقال «الكاظمي» في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «تمرّ علينا الذكرى 34 لجريمة الأنفال ضد أبناء شعبنا الكردي، التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الأبرياء، وفضحت ممارسات النظام الدكتاتوري».

وأضاف: «هذه الجريمة تدفعنا للعمل لبناء عراق ديمقراطي يسوده السلام، ويتصدى لكل سلوك يهدف إلى إحياء الدكتاتورية والسياسات العدوانية».