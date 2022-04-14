فرقة رضا والسيرك القومي في الليلة الرابعة لـ«هل هلالك»

يقدم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال باقة متنوعة من فقرات الفن الشعبي، في الليلة الرابعة للنسخة السادسة من برنامج «هل هلالك»، الذي يقدمه القطاع مجانا للجمهور يوميا في الثامنة والنصف مساء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وتستمر ليالي البرنامج حتى ٢٤ رمضان.

ويشارك البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، اليوم، بمجموعة من أشهر استعراضات فرقة رضا بإشراف الفنانة إيناس عبدالعزيز مدير عام الفرقة، ويشارك البيت بفقرات شيقة من فنون السيرك التي تعشقها الأسرة المصرية بمختلف أعمارها، بإشراف الفنان وليد طه مدير عام السيرك القومي.

ويستمتع الجمهور كل ليلة، برائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوي، أوبريت «الليلة الكبيرة»، الذي يقدمه البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، ديكور مصطفى كامل، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر، وإخراج صلاح السقا.

وفى «ركن الطفل» الذي يحرص القطاع كل عام على تقديمه للأطفال يوميا بهدف تنمية قدراتهم، من خلال مجموعة من الورش الفنية، يتدرب الطفل فيها على عمل نماذج لأهم سمات شهر رمضان الكريم، إلى جانب عمل نماذج أخرى محببة للأطفال تحت إشراف الفنانة سها كحيل.

كما يستمر معرض «مساجد القاهرة» الوثائقي الذي ينظمه القطاع بالتعاون مع الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، ضمن فعاليات وزارة الثقافة للاحتفال بالقاهرة عاصمة الثقافة بدول العالم الإسلامي، استقبال رواده بقاعة المعارض بمركز الهناجر للفنون.

يختص القطاع بالتوجيه في أعمال رسم السياسة العامة للبيت الفني للمسرح والبيت الفني للفنون الشعبية للاستعراضية والمركز القومي للسينما واقتراح الخطط والبرامج لتنفيذ هذه السياسة ودعمها وتطويرها بما يضمن توصيل الخدمة الثقافية بأرقي الأساليب وابسطها في إطار حضاري لاستيعابها ثقافياً وترفيهياً.

يهدف القطاع لإثراء حياتنا الثقافية في إطار توظيف الثقافة لخدمة التنمية الفكرية والاقتصادية ومواكبة الثقافة العالمية لتحسين الأداء والارتقاء الملحوظ لأجهزة الإنتاج الثقافي.