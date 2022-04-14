الخميس 14 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مسجل بـ12 طربة حشيش و170 جرام هيروين وشابو فى الغردقة

حشيش
حشيش

تمكن مكتب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمدينة الغردقة، من ضبط مسجل بحوزته كمية من مخدر الحشيش والهيروين وشابو، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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كانت قد وردت معلومات للعقيد شهاب جابر، مدير مكتب مكافحة المخدرات بمدينة الغردقة يفيد قيام مسجل بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة شارع المدارس بالغردقة.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية، تمكن مكتب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط المتهم وبحوزته 12 طربة حشيش و150 جرام هيروين و20 جرام شابو، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المخدرات الغردقة الحشيش الهيروين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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