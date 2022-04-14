الخميس 14 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الكيف في رمضان».. ضبط مسجل بحوزته 12 طربة حشيش وشابو وهيروين في الغردقة

حشيش
حشيش

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالغردقة، مسجل خطر بحوزته 12 طربة حشيش و150 جرام هيروين و20 جرام من مخدر الشابو قبل ترويجها على عملائه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وردت معلومات لمكتب مكافحة المخدرات بالغردقة برئاسة العقيد شهاب جابر، بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، حيث أن المتهم مسجل خطر ومفرج عنه مؤخرًا من إحدى القضايا، وبعد استصدار اذن النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية لضبطهم وتم القبض على المتهم المضبوطات سالفة الذكر قبل توزيعها على عملاءه بمنطقة المدارس جنوبي مدينة الغردقة. 

كما تم ضبط ميزان حساس وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهة المتهم اعتراف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

البحر الاحمر مسجل خطر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتجار في المواد المخدرة تعاطي المخدرات طربة حشيش مخدر الشابو متهم بالاتجار في المواد المخدرة تعاطي المخدر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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