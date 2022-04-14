الخميس 14 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استطلاع رأي: ارتفاع نسبة تأييد الحكومة اليابانية لأعلى مستوياتها منذ تشكيلها

استفتاء اليابان
استفتاء اليابان

كشف استطلاع للرأي، ارتفاع نسبة التأييد التي تحظى بها حكومة رئيس الوزراء الياباني «فوميو كيشيدا» لأعلى مستوياتها منذ فوزها في الانتخابات العامة التي جرت في أكتوبر الماضي.

وأظهر استطلاع الرأي، الذي أجرته وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية اليوم الخميس، ونقلته صحيفة "ذا جابان تايمز" اليابانية على موقعها الإلكتروني، أن نسبة التأييد الذي حظيت بها حكومة "كيشيدا"، بلغت 52.6٪ في شهر أبريل الجاري.

جدير بالذكر أن نسبة التأييد للحكومة اليابانية ارتفع بنسبة 2.4% مقارنةً بشهر مارس الماضي.

طوكيو الحكومة اليابانية اليابان

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