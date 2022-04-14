استطلاع رأي: ارتفاع نسبة تأييد الحكومة اليابانية لأعلى مستوياتها منذ تشكيلها

كشف استطلاع للرأي، ارتفاع نسبة التأييد التي تحظى بها حكومة رئيس الوزراء الياباني «فوميو كيشيدا» لأعلى مستوياتها منذ فوزها في الانتخابات العامة التي جرت في أكتوبر الماضي.

وأظهر استطلاع الرأي، الذي أجرته وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية اليوم الخميس، ونقلته صحيفة "ذا جابان تايمز" اليابانية على موقعها الإلكتروني، أن نسبة التأييد الذي حظيت بها حكومة "كيشيدا"، بلغت 52.6٪ في شهر أبريل الجاري.

جدير بالذكر أن نسبة التأييد للحكومة اليابانية ارتفع بنسبة 2.4% مقارنةً بشهر مارس الماضي.