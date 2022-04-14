سفيرا فرنسا وبلجيكا يزوران مصابي حادث الأتوبيس السياحي بمستشفى أسوان الجامعي

شهدت مستشفى أسوان الجامعي، اليوم الخميس، زيارة كلا من: سفير فرنسا «مارك باريتي»، والسفير البلجيكي «فرانسوا كورنيه» بالقاهرة، وذلك للاطمئنان على ضحايا تصادم أتوبيس سياحي وسيارة ربع نقل عند الكيلو 43 على طريق أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، واندلاع النيران به واشتعاله، أمس الأربعاء.

وتأتي زيارة سفيري فرنسا وبلجيكا في إطار إنهاء الإجراءات اللازمة لاستلام الجثامين الحاملة للجنسيتين التي لقيت مصرعها، أمس الأربعاء، ويبلغ عددهم 5 أشخاص، بينهم 4 أشخاص يحملون الجنسية الفرنسية وآخر بلجيكية، إلا أنه منتظر تحاليل الحمض النووي وتصريح النيابة لتسليمها إلى السفارات الخاصة بهم.

ولقى 10 أشخاص (5 مصريين، 4 فرنسيين، بلجيكي) مصرعهم جراء تصادم أتوبيس سياحي وسيارة ربع نقل عند الكيلو 43 على طريق أبوسمبل، واندلاع النيران به واشتعاله جنوب محافظة أسوان، اليوم الأربعاء، ونتج عن الحادث إصابة 14 سائحًا (8 فرنسيين و6 بلجيكيين).