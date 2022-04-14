الخميس 14 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 2 في انقلاب «توك توك» بالبحيرة

توك توك
توك توك

أصيب 2 بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم في انقلاب «توك توك» بقرية الإبراهيمة التابعة لمركز إيتاي البارود على طريق مصر إسكندرية الزراعي بنطاق محافظة البحيرة، وجرى نقلهما إلى مستشفى إيتاي البارود العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة ايتاي البارود يفيد استقبال المستشفى شخصين مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب توك توك أمام قرية الإبراهيمية التابعة لذات المركز بطريق مصر اسكندرية الزراعي، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.


بالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة "محمد م. أ " 19 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، “محمود.و. ش” 17 سنة مصاب بكدمات متفرقة من الجسم وكسر في الذراع اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن، وجاري عمل الفحوصات الطبية والإسعافات الأولية وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.

ميكروباص انقلاب سيارة البحيرة مديرية أمن النيابة العامة التحقيقات الابرا

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