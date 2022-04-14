الخميس 14 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين: التكنولوجيا الخضراء ستجذب طلبات هائلة للاستثمار في المستقبل

الصين
الصين

أكد تقرير صادر عن معهد «جيانيين» الصيني لأبحاث الاستثمار، أن تحويل الصين لهيكل الطاقة وتطويرها التكنولوجيا الخضراء سوف يجتذب طلبات هائلة للاستثمار في المستقبل.

وذكر التقرير - وفقًا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الخميس- أنه في الثلاثين عامًا المقبلة، سيتجاوز الطلب الاستثماري الناجم عن التنمية منخفضة الكربون في قطاعات الطاقة والصناعة والبناء والنقل وقطاعات أخرى في الصين، ما قيمته 100 تريليون يوان (حوالي 15.69 تريليون دولار أمريكي).

وأضاف التقرير أن هدف الصين المتمثل في تحقيق ذروة انبعاثات الكربون والحياد الكربوني، سيعزز الاستثمار في تحويل الطاقة، بما في ذلك طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية والشبكات الذكية والتحويل الموجه للطاقة التقليدية نحو البيئة.

وأشار إلى أن الاستثمارات في الصين ستوجه نحو الابتكار الصناعي، مثل كهربة العمليات الصناعية، ومركبات الطاقة الجديدة، والبنية التحتية للنقل الذكي، وسيزداد الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية أيضًا مع استمرار البلاد في تقليل انبعاثات الكربون.

الصين التكنولوجيا الخضراء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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