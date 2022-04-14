كيف يمكن لليوجا تعزيز مستوى طاقة الجسم في رمضان؟

من زيادة وعي الجسم إلى خلق الوضوح والهدوء العقلي، يتم دعم اليوجا بالفوائد الصحية التي تعمل حتى على تحسين الرفاهية العقلية للشخص.

ونستعرض في السطور التالية وفقا لموقع «hindustantimes» كيف يمكن لليوجا أن تعزز مستوى طاقة جسمك خلال صيام رمضان

كيفية لليوجا تحسين توازنك

سيكون الكثير منا على دراية بالشعور بعدم التوازن أثناء الركض أو الانقلاب على جانب واحد خلال اليوجا ولكن بغض النظر عن عمرك أو مستوى لياقتك، من الممكن تحقيق توازن أفضل من خلال التمرين.

كشف بحث أجرته جامعة هارفارد أن "اليوجا تجلب فوائد عقلية مثل تقليل القلق والاكتئاب، ما قد يكون أكثر إثارة للدهشة هو أنه يجعل عقلك يعمل بشكل أفضل"، ووفقًا لخبراء الصحة تعد اليوجا أداة مفيدة للرجال ليظلوا مرنين وصحيين مع تقدمهم في السن، ويزيل السموم من الجسم لمساعدة الرجال على الحصول على رائحة أفضل وتهدئة العقل ومنع الإصابات أثناء التمرين بصرف النظر عن بناء المزيد من العضلات وتخفيف التوتر وتخفيف المفاصل للحصول على مزيد من المرونة.

كيف يمكن لليوجا أن تعزز مستوى طاقة جسمك خلال صيام رمضان

يساعد التأمل وروتين النوم الجيد والتمدد على التركيز والاسترخاء، ولكن عندما يبدأ القلق بالتسلل أو خلال أوقات التوتر، يلجأ الكثير من الناس إلى اليوجا، ويبدو الأمر متناقضًا ولكن من خلال ممارسة الرياضة والضغط البدني على الجسم، يمكن تخفيف التوترات العقلية نفس الشيء أثناء الصيام في شهر رمضان حيث تعزز اليوجا مستويات طاقة الجسم، وتعتبر اليوجا والصيام مزيجًا رائعًا ولا يقتصر دورهما معًا على تنقية الجسم وتخليصه من السموم فحسب، بل يساعدان أيضًا في زيادة مستويات الطاقة.

مع ارتفاع درجة الحرارة، فإن التدريبات المكثفة والتمارين الشاقة ليست جيدة في هذا الوقت، خاصة خلال فترة الصيام، لأنها قد تؤدي إلى الغثيان والدوار والمزيد من التعب، قد يشعر المرء أن مستويات الطاقة تنخفض خلال فترة الصيام حيث يعتاد الجسم على نظام جديد، وإنها هنا عندما يتم استخدام اليوجا، وبعض تمارين التنفس البسيطة، وبعض وضعيات التمدد وبعض الوضعيات البسيطة لمدة 30 دقيقة تقريبًا في اليوم، ستنعش جسمك وعقلك وتوفر لك المزيد من الطاقة لمحاربة الخمول أثناء النهار.

وعند الصيام يجب على المرء دائمًا اختيار وضعيات اليوجا منخفضة التأثير للعمل بشكل كافٍ على عضلاته وإعادة تنشيط الجسم، بدلاً من القيام بتمارين شاقة أو تمارين القلب، ممارسة اليوجا أثناء الصوم لها القدرة على تضخيم فوائد الصيام، وسيكون أفضل وقت لممارسة القليل من اليوجا هو في الصباح الباكر، 2-3 ساعات بعد الإفطار أو - إذا كنت ترغب في ذلك - حتى قبل الإفطار.