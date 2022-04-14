وزير الرى: إزالة 54 ألف تعدٍ على شبكة الترع والمصارف بالمحافظات

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن حملات إزالة التعديات والمخالفات على شبكة الترع والمصارف، مستمرة، وذلك بالتنسيق مع جهات الدولة المختصة، ومنها شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحليات؛ بهدف الحفاظ على نهر النيل وفرعيه ومنافع الري من التعديات والتصدي لها.

ولفت «عبد العاطي»، إلى إزالة حوالي 54 ألف مخالفة بمختلف المحافظات على مساحة 8 ملايين متر مربع، موجهًا كافة الأجهزة المعنية بالوزارة بالاستمرار في بذل الجهد، والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات، مع التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، مع الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، ورؤساء المصالح والهيئات والقطاعات.

وتم استعراض موقف الأعمال التي تقوم بها مصلحة الميكانيكا والكهرباء، حيث تم الاستلام الابتدائى خلال العام المالى الحالى لعدد 7 محطات لخدمة زمام 448 ألف فدان، وهي محطات "مصرف 7 بكفر الشيخ - الغرق السلطاني ١-٢ بالفيوم - المراشدة بقنا - السلسلة بكوم أمبو - تروجا وشريشرا بالبحيرة"، كما تم الاستلام الابتدائي لمحطة بحر البقر الرئيسية ومحطة شادر عزام بمحافظة بورسعيد ضمن مشروع نقل مياه مصرف بحر البقر بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب يوميًا.

كما أنه يجرى إنشاء محطة «إسنا ١» بمحافظة الأقصر، ومحطة جنوب بورسعيد الجديدة بمحافظة بورسعيد ، ومحطتي طويسة وبلانة بمحافظة أسوان، ومحطة بنى صالح بمحافظة بنى سويف ، ومحطتى تل العمارنة ١-٢ ومحطة دير السنقورية بمحافظة المنيا.

كما يتم إحلال وتجديد محطة التحرير بمحافظة البحيرة، وتركيب مصلحة الميكانيكا والكهرباء١٠ وحدات طوارئ ديزل وكهرباء بموقع الثروة السمكية بوادي مريوط على مصرف غرب النوبارية لحماية جسر محور التعمير ومنطقة غرب الإسكندرية من الغرق.