الخارجية الأمريكية تهنئ شريف على توليه رئاسة حكومة باكستان

هنأت وزارة الخارجية الأمريكية، رئيس الوزراء الباكستاني الجديد شيهباز شريف على توليه المنصب بعد انتخابه خلفا لرئيس الحكومة السابق عمران خان.

وقال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، في بيان الأربعاء، إن باكستان شريك هام للولايات المتحدة في الكثير من مجالات الاهتمام المشترك على مدى 75 عامًا، منوهًا إلى أن واشنطن تثمن هذه العلاقات وتتطلع إلى مواصلة التعاون الطويل مع الحكومة الباكستانية في ظل رئيسها الجديد وتعتبر أن وجود دولة باكستانية قوية وديمقراطية ومتمتعة بالرخاء أمر ضروري لصالح كل من واشنطن وإسلام آباد.

ويذكر أن شريف كان قد حصل على 174 صوتا الأربعاء ليصبح رئيس الحكومة الجديدة في بلاده بعد أن تم التصويت على سحب الثقة من رئيس الوزراء السابق من قبل البرلمان الباكستاني يوم الأحد الماضي.