الخميس 14 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

القبض على طفل بحوزته كمية من المواد المخدرة بسوهاج

الشرطة
الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بالتنسيق والاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة، من ضبط طفل، يبلغ من العمر 15 عامًا، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة مع والده، بدائرة مركز سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير الأمن، إخطارًا من مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود محضر من الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات، منطقة وسط الصعيد، يتضمن ورود معلومات لضباط الإدارة مفادها قيام كل من المدعو "محمد. ل. ا. ا" 48 عامًا، عاطل، مسجل خطر سرقات عامة، والسابق اتهامه في عدة قضايا آخرها قضية مخدرات، ونجله "أحمد. م. ل. ا" 15 عامًا، عاطل، يقيمان، دائرة المركز، بالاتجار فـي المواد المخدرة، متخذين من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة، قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالاشتراك وضباط قسم مكافحة جرائم المخدرات بالمديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج، باستهداف المتهمين.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط المتهم الثاني بمنزله وبحوزته، كمية من مخدر الآيس تزن حوالي 250 جرامًا، ربع كيلو، ومبلغًا ماليًا قدره 450 جنيهًا، وميزان حساس، وسلاح أبيض عبارة عن مطواة، وهاتف محمول.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتحريات، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأنه يقوم بمعاونة والده في توزيعها، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن النفس، والميزان لإعداد المخدر للبيع والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتمت إحالة الواقعة المذكورة إلى جهات التحقيق المختصة.

قانون تحقيق شرطة محمول طفل

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وائل لطفي

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