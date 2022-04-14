بـ«القطايف».. صناع «ملف سرى» يحتفلون بعيد ميلاد دينا فى الكواليس(صور)

يواصل فريق عمل مسلسل «ملف سري» للنجم هاني سلامة، تصوير المشاهد المتبقية الخاصة بأحداث المسلسل، الذي حقق صدى واسع بمجرد انطلاق أولى حلقاته فى السباق الدرامي الرمضانى الحالي.

وفي أجواء مليئة بالحب والسعادة، حرص صناع وأبطال «ملف سري» على رأسهم النجم هاني سلامة، مساء أمس الأربعاء، على مفاجأة الفنانة دينا، والاحتفال بعيد ميلادها، حيث أحضروا لها «القطايف»، وهو ما رصدته «الدستور» داخل أحد لوكيشنات التصوير الخارجي بمدينة السادس من أكتوبر، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية مع «دينا»، متمنين لها عامًا سعيدًا مليء بالنجاحات.

وفى سياق متصل، يسعى المخرج حسن البلاسي، للانتهاء من كافة المشاهد إذ يتبقى حوالي 10٪ فقط من إجمالى الأحداث، ووضعت شركة «فنون مصر» للإنتاج الفني لمالكيها المنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، ميزانية ضخمة جدًا للمسلسل بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى إطار التعاون المشترك المثمر لخروج العمل على أكمل وجه، خاصة وأنها اعتادت على توفير الإمكانيات المطلوبة ومعدات التصوير بجودة عالية بكل أعمالها الفنية.

تفاصيل أحداث «ملف سري»

يتميز مسلسل «ملف سرى» بتقديم خلطة شاملة متنوعة، من خلال قصة تركز على أحداث سياسية واجتماعية، فى إطار يجمع بين الأكشن والتشويق والرومانسية على حد سواء، وهو ما برع المؤلف محمود حجاج فى تقديمه بشكل مميز جدًا.

ويرصد المسلسل خلال أحداثه ما تعرضت له مصر فى ٢٠١٣ وما بعدها، والتحديات الكثيرة التى واجهتها آنذاك، وما واجهته مؤسسة القضاء من معارك لأجل الوطن فى الفترة سالفة الذكر، كما يلقى الضوء على عالم رجال الأعمال، وتأثير أعمالهم على كل شىء فى مصر.

أبطال وصناع «ملف سري»

«ملف سري» يضم أكثر من 25 شخصية كلا منهم تتمحور من خلاله الأحداث بشكل بسيط، يقوم ببطولته النجم هاني سلامة، ويشارك خلاله نخبة كبيرة من الفنانين، منهم محمد محمود عبدالعزيز، عائشة بن أحمد، دنيا عبدالعزيز، نضال الشافعي، دينا، محسن محيي الدين، ماجد المصري، إيهاب فهمي، كارولين عزمي، نبيل عيسى، صبا الرافعي، إيمان يوسف، مادلين طبر، أحمد الرافعي، رحمة حسن، عمر زكريا، نور محمود، مهند حسنى، محمود حجازي، وهو من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.

AE7Y6418 copy

AE7Y6411 copy

AE7Y6416 copy

AE7Y6403 copy

AE7Y6404 copy

AE7Y6409 copy

AE7Y6402 copy

AE7Y6417 copy