مصرع شخص صدمته سيارة مسرعة أعلى محور 30 يونيو ببورسعيد

لقي شخص في العقد الرابع من العمر مصرعه، مساء اليوم الأربعاء، بعد أن صدمته سيارة مسرعة بطريق محور 30 يونيو في بورسعيد وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقلت جثة المتوفي إلى مستشفى 30 يونيو، ووضعت تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقي اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد بلاغًا بالحادث، ووجه علي الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف علي الأسباب.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلي موقع الحادث، وناظرت النيابة الجثة بالمشرحة وتبين أن الجثة لشخص يدعي أحمد حسن عبد الرحمن حسن شاهين، ويبلغ من العمر 43 عامًا.