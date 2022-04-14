العائدون الحلقة 12| خطة لاختراق «داعش».. عمر: «علاء هيكون حبل حوالين رقبة سياف»

واصل مسلسل «العائدون» المستوحى من ملفات جهاز المخابرات العامة، رصد جهود رجال الظل في مواجهة المخطط الدولي لاستهداف مصر والذي تتولى تنفيذه عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي بالتنسيق مع أجهزة مخابرات أجنبية.

وخلال أحداث الحلقة 12 من مسلسل العائدون، وافق الشاب علاء "ميدو عادل"، على خطة ضابط المخابرات عمر "أمير كرارة" لإلحاقه بتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” لاختراقه والحصول على أكبر كم من المعلومات من قياداته بعد أن خسر رجال المخابرات مصدر معلوماتهم في التنظم “حسين” الذي تخلص منه التنظيم بحرقه حيًا.

وأرسل “عمر” إلى القيادة في مصر يخبرهم بقبول “علاء” للمهمة.

وفي المشهد الذي جمع بين الضابط عمر والعميل المتخفي خالد “هاني رمزي”، قال له:" صدقني بعد ما اخلص تدريبه كلكم مش هتصدقوا المستوى اللي وصله، علاء هيكون الحبل اللي هيتلف حوالين رقبة سياف الكيلاني".

ويواصل مسلسل «العائدون» توثيق أحداث حقيقية وقعت في الفترة من 2018 وحتى 2020، والتي حاول تنظيم داعش تنفيذ عمليات إرهابية داخل مصر، فضلاً عن تشويه الصورة المصرية من خلال قنواتهم الإلكترونية وصفحات السوشيال ميديا التي يروجون الأكاذيب من خلالها.

ويعرض مسلسل "العائدون" حصريا فى العرض الاول على قناة DMC ومنصة watch it بطولة كلا من أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".