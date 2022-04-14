الرسم والتصوير والعزف.. مواهب وهوايات أخرى للأدباء فى مصر

يمتلك بعض الأدباء في مصر مواهب أخرى بخلاف الكتابة، فمنهم من يمسك بكاميرا ويلتقط كادرات مدهشة لتظهر له موهبة أخرى، ومنهم من يرسم بدرجة عالية من الإتقان، ومنهم من يعزف، ومنهم من يلعب الطاولة، وغيرها من الهوايات التي تشكل هروبا من ضغوط الكتابة والحياة اليومية للأديب.

نجيب محفوظ والعزف على القانون

لفترة طويلة ظل نجيب محفوظ يمارس هوايته الأثيرة في العزف على القانون، وكان حريصًا على أن تظل علاقته بتلك الآلة علاقة ممتدة وطويلة، كانت هوايته تلك تسحبه من عالم الكتابة، وتعطيه البراح اللازم للرجوع بقوة مرة أخرى، سوى أن هوايته راحت تتراجع شيئًا فشيئًا أمام سطوة الكتابة، حتى أصبحت من ضمن الذكريات الجميلة.

أمل دنقل والطاولة

كان أمل دنقل لاعبا متميزا للطاولة وحل الكلمات المتقاطعة، وكان ينتظر بمقهى "سوق الحميدية" أصدقاءه من الكتاب ويستدرجهم ليلعب معهم، ويهزمهم واحدا بعد الآخر، ثم يمسك بثلاث جرائد ويبدأ بحل الكلمات المتقاطعة حتى يأتي عليها كلها.

إبراهيم عبد المجيد والكرة الشراب

كان الروائي الكبير إبراهيم عبد المجيد شغوفا بلعب الشطرنج والكرة الشراب، وكان لاعبا مخضرما في حواري الإسكندرية حتى أنه كان يعتبر أبرع قلب هجوم في هذه الحواري، وكان مشجعا لنادي الاتحاد السكندري، وكان يمارس أيضًا هوايته في لعبة الشطرنج.

الأدباء والسوشيال ميديا

أما عن الأدباء الجدد فقد وجدوا لهم براحا آخر للإعلان عن هواياتهم، وكانت السوشيال ميديا وسيلة مناسبة للكشف عن هذه الهوايات الأثيرة لديهم، كما سنذكرهم فيما يلي:

أحمد أبو خنيجر وعالم التصوير

يلجأ الروائي والحاصل على جائزة التفوق مؤخرا أحمد أبو خنيجر لفن التصوير، ويقوم أبو خنيجر بصفته يسكن واحدة من أجمل محافظات مصر وهي محافظة أسوان بالتقاط الصور المدهشة حتى أن الصورة تشكل كادرا احترافيا جميلا، فأحيانا يصور الغروب في أسوان، والحشائش المتشابكة في نهر النيل، والجبال العالية، ولقطات كثيرة جدا تمتلئ بها صفحته على فيسبوك، ويزيل أبو خنيجر صوره بعلامة مائية حفظا لحقوقه، وتؤكد هذه الصور أن هناك موهبة أخرى لأبو خنيجر بخلاف الكتابة، وهي أنه مصور محترف.

أدهم العبودي والرسم

يمتلك الروائي أدهم العبودي موهبة عالية وحساسية كبيرة في الرسم، ولا يهتم العبودي سوى بالبورتريه، ويرسم بأقلام الفحم، ولكن تخرج الصور من تحت يده كأنها طبعت طبعا لصاحب الصورة، وتفنن العبودي في رسم الكثيرين، ومنهم محمد صلاح لاعب مصر الشهير والمحترف في ليفربول، ونشر العديد من الرسومات لأدباء مصريين ومنهم إبراهيم عبد المجيد، أشرف العشماوي، مكاوي سعيد، بهاء طاهر، فتحي عبد السميع، محمد المنسي قنديل، سيد الوكيل، والمطرب الشهير محمد منير وغيرهم.

أحمد القرملاوي وعزف العود

في أوقات فراغه يمسك أحمد القرملاوي بالعود ويدندن بعض الألحان، وهو يملك موهبة كبيرة في العزف، وعزف كثيرا في حفلات توقيع، واستفاد من ذائقته الموسيقية على مستوى رواياته، وهناك روايات تشعر أنها ضربات متتالية على أوتار.

وعرف القرملاوي بموهبته بين الأدباء خاصة حين عزف في فيدوهات على صفحته الشخصية، ويعتبر واحدا من الموهوبين ليس فقط في عالم الكتابة وإنما في فن العزف على العود ايضًا.

منار عادل وعالم الكتاب

قبل أن تتجه للكتابة كانت منار عادل فنانة قامت بتنمية موهبتها برسم لوحات سريالية وشاركت في معارض، وكتبت منار عادل روايتها الأولى "روضة جهنم"، وتلتها برواية "شروق وغراب"، ومن بعدها اتجهت منار عادل للعمل في مجلة عالم الكتاب، وهنا برعت في نشر غلاف المجلة بوجوه أدباء مصريين وعرب، وأثبتت موهبة كبيرة في هذا المضمار، وجعلت هناك شكلا آخر لغلاف المجلة.

ابو خنيجر 2

ابو خنيجر 1

ابو خنيجر

منار عادل 2

منار عادل 1

منار عادل

ادهم العبودي 2

ادهم العبودي 1