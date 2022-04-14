العائدون الحلقة 12| والى داعش ينتقم من شقيقة زوجته «لازم تشوفي العقاب بعينك»

واصل مسلسل «العائدون» المستوحى من ملفات جهاز المخابرات العامة، رصد جهود رجال الظل في مواجهة المخطط الدولي لاستهداف مصر والذي تتولى تنفيذه عناصر تنظيم «داعش»الإرهابي بالتنسيق مع أجهزة مخابرات أجنبية.

وخلال الحلقة 12، قام “سياف” بقتل شقيقة زوجته أمامها قائلا: “لازم تشوفي العقاب بعينك”، ثم أطلق النار على شقيقتها، وأمر تابعه أن يضعوا الجثة بسيارة وأن تلف بها الشوارع كلها "عشان الناس تعرف عقوبة الخاين".

وحاولت “رزان” خلال أحداث الحلقة السابقة، الهروب من حدود منطقة تنظيم "داعش" بمساعدة أحد الأشخاص قبل أن يعرف «سياف»، بهروبها ويُكلف «نزار»، بسرعة وضرورة العثور عليها ويأمر بوضع شقيقتها داخل السجن .

وحاولت الفتاة الهروب من منطقة سيطرة تنظيم “داعش”، بعد اكتشافها لأعمال التظيم الإجرامية من انتهاك أعراض الفتيات والعنف مع النساء وإجبارهم على المحرمات مثل الجماع دون زواج على كتاب الله وسنة رسوله صلَّ الله عليه وسلَّم.

ويعرض مسلسل "العائدون" حصريا فى العرض الاول على قناة DMC ومنصة watch it بطولة كلا من أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".