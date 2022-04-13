الاختيار 3 الحلقة 12.. اللواء على: «نفسى أحمى مصر من الإخوان»

واصل مسلسل الاختيار 3 الحلقة 12 توثيق حالة الصراع التي عانت منها البلاد على مدار عام من حكم جماعة الإخوان الإرهابية، الأمر الذي أثار حالة من الغضب الشعبي دفعت المواطنين إلى النزول وإسقاط حكم الجماعة في 30 يونيو 2013.

وشهدت الحلقة 12 اليوم أحداثا مثيرة، حيث شهد حديثا بين الضابط زكريا يونس بقطاع الأمن الوطني، واللواء علي الذي تم إبعاده من قطاع الأمن الوطني للمنافذ، حيث عبر عن حالة سخطه من الوضع الذي وصلت إليه مصر، وتمنى أن يكون في الخدمة لحماية بلده بعد أن تركت البلد لقيادات الإخوان الإرهابية لتحكم مصر.

وقال اللواء علي إن الإخوان تلاعبوا بمصر، وتساءل لماذا ينتظر المواطنين على تلك الفئة الإرهابية التي ستدمر مصر، وطلب من زكريا يونس أنه حال حدوث أي مكروه له أن يأخذ حقه وحق مصر.

مسلسل "الاختيار 3" يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة من "الاختيار 3"، إفساد مخطط أكبر عمليات تفجيرية للإرهابية.

وعُرض خلال أحداث الحلقة تسريب لمرسي وظهر بجانبه خيرت الشاطر، وتحدث فيه عن مكالمة هدد فيها محمد رجب آخر أمين عام بالحزب الوطني، إذا قرر أن يحشد لمظاهرة بها 3000 شخص، سيواجهها بمظاهرات بها 30 ألف شخص.

كما تناولت محاولة جماعة الإخوان السيطرة على سيناء من خلال إعطاء الجنسية المصرية لبعض الأجانب حتى يتمكنوا من شراء الأراضي هناك. وينتهي هذا الموقف بتدخل وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي في ذلك الوقت، الذي رفض بشدة هذه المحاولات وأصدر أوامره بمنع تمليك الأراضي في سيناء.

مسلسل "الاختيار 3"، بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل الاختيار 3

ويعرض مسلسل "الاختيار 3" يوميًا في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.