ملخص أحداث الحلقة 12 من «الكبير أوى 6»| الكبير يعاني من حلقوم.. وحزلئوم يفشل في العثور على والدته

بدأت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل الكبير أوى 6، بظهور كابتن اماينو “شيماء سيف” مدربة الأحمال البدنية وكانت المفاجأة لحزلئوم أنها أصبحت كفيفة وقعيدة بعد عدد من الحوادث التي كان حزلئوم سببا فيها لتصبح مدربة قعيدة بعد أن كانت رافعة أثقال دولية وبعد لقاء حزلئوم بها لمعرفة إذا كانت والدة ابنه حلقوم تنفي له كابتن اماينو ذلك لأنها أصبحت غير قادرة على الإنجاب.

على جانب آخر يعاني الكبير من حلقوم ابن حزلئوم بعد أن تركه الأخير للقيام برحلة البحث عن والدته.

ويتفاجأ الكبير بأن حلقوم سيطر على أبناؤه العترة وجوني من حيث اللبس وطريقة الكلام وتحدث العديد من المواقف الكوميدية بين الكبير وحلقوم.

ويبحث الكبير عن الايباد الخاص به ولكنه لا يجده في الدوار فيتتبعه عن طريق الجي بي اس ليتفاجأ ان الايباد مع أشرف في قهوة المزاريطة بعد أن انتهى من الاختبارات الخاصة بالغفر.

وحلت الفنانة أسماء جلال كضيفة شرف في الحلقة الثانية عشرة من مسلسل الكبير أوي ٦ من بطولة النجم أحمد مكي والوجه الصاعد رحمة أحمد، وظهرت كإحدى مطلقات حزلئوم .

وذلك بعد أن توجه حزلئوم لأحد المكتبات ليقابلها في إطار رحلة البحث عن والدة حلقوم ويحكي حزلئوم لهدرس عن قصته معاها وكيف تقابلا في إحدى القهاوي الثقافية.

ولعبت الفنانة أسماء جلال دور ناشطة في حقوق المرأة "فيمنست" وبمجرد رؤيتها لحزلئوم ثارت عليه لما فعله معها في الماضي، لتنتهي الحلقة بعلامات استفهام حول إذا ما كانت أسماء جلال والدة حلقوم ام لا.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 12

يُعرض المسلسل بشكل حصري على شبكة قنوات «ON E» قبل بداية موسم رمضان، إذ يتم بث المسلسل وإعادته من خلال قنوات الشبكة فقط.

وجاءت مواعيد عرض الحلقة 12 من مسلسل الكبير أوي 6، والتي من المقرر عرضها مساء اليوم بعد أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة 6:20 مساءً، وتتم إعادة الحلقة في تمام الساعة 1:50 صباحا، وذلك للمرة الأولى بعد العرض الأول، في حين يتم إعادتها للمرة الثانية في تمام الساعة 2 ظهرا من مساء اليوم التالي.

أبطال مسلسل الكبير أوى الجزء السادس

مسلسل "الكبير أوي" من بطولة أحمد مكي، الوجه الصاعد رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوي، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدي الميرغني، نرمين الفقي، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندي.