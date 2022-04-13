الأربعاء 13 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» تكشف مفاجأة حول المهام الأدائية لطلاب 4 ابتدائي

طارق شوقي
طارق شوقي

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما تردد عن تحديد جدول موحّد لكل إدارة تعليمية بمادة المهارات الأدائية لطلاب الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي 2021/2022.

وقال الوزير، في تصريحات عبر جروب تعليمنا الجديد بتطبيق واتساب بأن أداء المهارات الأدائية سيكون وفق جدول موحد من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

والمهام الأدائية هى أنشطة تقيس مدى اكتساب الطلاب للمهارات التي تدربوا عليها خلال الفصل الدراسي في مادة معينة، وهى تقدم دليلاً على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي، وتم بناؤها بحيث يمكن للمتعلم الانتهاء منها في زمن قدره حصتين دراسيتين.

تتصف بالوضوح وترتبط بنواتج التعلم المستهدف تحقيقها، ومناسبة لمستوى المتعلم وطبيعة المادة المستهدفة وينتج عنها منتج يمكن تقييم الطالب على ضوئه.

وأوضحت أنه عند استخدام المعلم المهام الأدائية يتم مراعاة المعايير التالية:

- يوضح المعلم للطلاب طبيعة المهمة والمنتج المتوقع من المتعلم.

- يستغرق العمل على المهام الأدائية حصتين دراسيتين متتاليتين.

- يشرف المعلم على مراحل تنفيذ المهام خلال الحصص المخصصة.

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