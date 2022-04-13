التحفظ على أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر داخل مخزن بالقاهرة

تحفظت النيابة العامة على أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر تمهيدًا لإعدامها، تم ضبطها بحوزة مالك مخزن بغرض طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية عندما تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك مخزن سلع غذائية كائن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، مقيم بذات العنوان، وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص وقيامه بتجميع وحجب كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وبدون مستندات تدل على مصدرها بقصد بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما عُثر بداخل المخزن المشار إليه على أكثر من 4 أطنان مواد غذائية "أرز- مكرونة- سكر".

وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته المضبوطات بقصد حجبها عن المواطنين وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.