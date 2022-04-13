هل ينشر الأمير أندرو مذكراته لكسب المال وإحراج عائلته؟

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الأمير أندرو قد ينشر مذكراته، كما زُعم اليوم.

وتابعت أن دوق يورك قد يقرر كتابة سيرة ذاتية لكسب الأموال بعد تسوية قضيته القضائية الباهظة مع فيرجينيا جيفري.

وأضافت أن ذلك جاء في الوقت الذي يحين فيه موعد الإصدار المتوقع لكتاب صاغته مصممة أزياء الملكة، بالإضافة إلى مذكرات الأمير هاري التي تحكي كل شيء عن حياته الملكية.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن تصدر المصممة الملكية أنجيلا كيلي، التي تعمل مع الملكة منذ 28 عامًا، تحديثًا لـ "الجانب الآخر من العملة"، والذي تم الكشف عنه الليلة الماضية.

وأضافت أن الفصل الأخير من الكتاب الذي يقدم لمحة عن حياة وخزائن ملابس أفراد العائلة المالكة يتضمن وفاة الأمير فيليب وبروتوكول الملكة إليزابيث الثانية والفقاعة الطبية التي عاشتها الملكة طيلة العامين الماضيين.

ووفقًا للتقارير، فقد باركتها الملكة بنشر الكتاب من قبل شركة هابركولينز الأمريكية الشهر المقبل.

وأكدت الصحيفة أن توقيت صدوره، قبل نشر السيرة الذاتية للأمير هاري، سيعني أنه من المرجح أن يتنافس الكتابان في القسم الملكي من المكتبات في وقت لاحق من هذا العام.

ومع ذلك، يعتقد المؤلف الملكي فيل دامبير، الذي كتب كتابًا عن قصة هاري وميجان الرومانسية في عام 2018، أنه من غير المرجح أن يتنافسوا من حيث المبيعات.

واقترح دامبير أيضًا أن الأمير أندرو يمكن أن يكون الأمير القادم الذي يصدر مذكرات - ولكن فقط إذا كان "محاصرًا في الزاوية ويحتاج إلى المال، وقتها قد يضحي بأسرار عائلته لكسب المال".

في حديثه عن الكتابين القادمين، قال المؤلف: "لا أعتقد أن الكتاب مصمم لمواجهة كتاب هاري، وإنما كشف فصل جديد من حياة الملكة لا يعلم الجمهور عنه شيئًا".