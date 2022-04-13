الأربعاء 13 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر دهستهم سيارة بميدان الرماية

ارشيفية
ارشيفية

لقي 3 أشخاص مصرعهم بينما أصيب آخر دهستهم سيارة أثناء وقوفهم بميدان الرماية بالجيزة.

البداية كانت بورود إخطار الى مدير امن الجيزة من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث دهس ووجود عدد من الجثث بميدان الرماية في الاتجاه إلى طريق الفيوم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين اصطدام سيارة بعدد من الأشخاص أثناء وقوفهم بالشارع.

وأسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص وإصابة رابع تم نقله في حالة حرجة لمستشفى الهرم لتلقي العلاج وجاري عمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

3 أشخاص مصرعهم أصيب دهستهم سيارة الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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