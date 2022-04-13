الأربعاء 13 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عمرو دياب يواصل صدارة يوتيوب بأغنية «السر» لليوم 12 على التوالى

عمرو دياب
عمرو دياب

واصل النجم الكبير عمرو دياب صدارة تريند موقع يوتيوب لليوم الثاني عشر على التوالي بأغنية "السر" الخاصة بحملة البريد المصري.

وكان الفنان عمرو دياب قد طرح مؤخرًا نسخة جديدة من أغنية "السر" الخاصة بحملة البريد المصري، بعد نجاح النسخة الأولى مع انطلاق شهر رمضان.

وظهر عمرو دياب خلال الكليب الجديد في منزل ويتلقى طردًا من البريد.

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم، ومكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وإخراج طارق العريان.

ومن ناحية أخرى تم طرح الأغنية عبر تطبيق "أنغامي" لتكون متاحة للجمهور مجانًا.

وكانت صورة عمرو دياب الخاصة بأغنية  "السر" والتي التقطتها عدسة المصور كريم نور قد تصدرت تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد ساعة واحدة فقط من طرحها.

يذكر أن عمرو دياب انتهى من تصوير الأغنية خلال الأيام الماضية، مع المخرج طارق العريان، حيث تم التصوير بالكامل في مناطق متفرقة من القاهرة.

ومن ناحية أخرى يستعد عمرو دياب لإحياء حفل كبير في الاتحاد أرينا بأبوظبي في الثالث من مايو القادم بالتزامن مع عيد الفطر المبارك.

عمرو دياب
عمرو دياب
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وائل لطفي

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