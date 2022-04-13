الأربعاء 13 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ندب الأدلة الجنائية لتحديد أسباب حريق مبنى جهاز حدائق أكتوبر

جانب من الحريق
جانب من الحريق

أمرت النيابة العامة بأكتوبر بندب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع حريق مبنى جهاز مدينة حدائق أكتوبر لبيان أسبابه. 

وكلفت النيابة خبراء المعمل الجنائي بتحديد نقطة بداية الحريق ونهايته والخسائر التي خلفها، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة. 

ونجحت أمس قوات الحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة على حريق اندلع داخل جهاز مدينة حدائق أكتوبر بعدما انتقل رجال الحماية المدنية الى المكان وبصحبتهم سيارات إطفاء، وتمت عمليات السيطرة على الحريق بدون وقوع أي إصابات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، بلاغًا من غرفة النجدة، بنشوب حريق داخل مبنى جهاز حدائق مدينة حدائق أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية مدعومين بـ 4 سيارات إطفاء وتمت عملية إخماد الحريق، ومنع امتداده للمجاورات، وتبين من المعاينة نشوب الحريق في الكرفانات الملاصقة لمبنى الجهاز والمجاورة لمكان الإشغالات وتمت السيطرة عليه بالكامل، ويجرى رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة والاستماع لأقوال شهود العيان.

أكتوبر حريق جهاز مدينة حدائق اكتوبر النيابة العامة خبراء المعمل الجنائي الأدلة الجنائية

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